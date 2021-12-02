الخميس 02 ديسمبر 2021
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مصر

فى ختام «EDEX 2021».. وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد أجنحة عدة شركات

المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، حيث زار جناح شركة «ATSC» المتخصصة في مجال توفير الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الدفاعية البرية والجوية والبحرية، كما تفقد جناح تحالف شركتيّ (KMW & Nexter) المتخصصتين في مجال الأنظمة الدفاعية، وتم الإشارة إلى أن KMW هي ألمانية وNexter هي فرنسية.

واطلع «مرسي» على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيع في مجال أنظمة التسليح وإنتاج الدبابات وعمرة محركات الدبابات، كما قام زار جناح شركة «إيدچ» الإماراتية العاملة في العديد من المجالات العسكرية مثل الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية.

وزار الوزير جناح «هانوا» الكورية الجنوبية وخلال زيارة الجناح «هانوا» تم تفقد «الهاوتزر k9».

يأتي ذلك ضمن المشاورات التي تتم بين الجانبين للاتفاق على التصنيع المشترك لهذا النوع من الهاوتزرات، وتم كذلك تفقد جناح «بونجسان» الكورية الجنوبية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية.

وزار الوزير جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، كما تم تفقد عدد من الشركات العالمية الأخرى.

حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال تفقده أجنحة هذه الشركات على الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة التسليح.

وأشاد الوزير بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التصنيعية والفنية، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر وتشارك بها الشركات التابعة، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

ودعا الشركات التي زار أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما دعا الشركات للمشاركة في «EDEX 2023».

من جانبه، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن المعرض يعد فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها الفنية المستخدمة في الصناعات العسكرية إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.

العسكري وزير الدولة عسكري محمد أحمد مرسي الكورية الجنوبية محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي

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