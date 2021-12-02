وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «دبى للاستشارات»

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة «دبي للاستشارات» خلال ذراعها التسويقية مركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة.

جاء ذلك خلال اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» المقام بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووقع الاتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وسعادة وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة والمدير التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، بحضور نبيه النهدي مدير مركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة.

وهنأ المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية مراسم توقيع الاتفاقية الحضور بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأثنى الوزير على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض «EDEX 2021» الذي يعد فرصة واعدة لعقد شراكات مثمرة في مختلف المجالات، كما يمثل منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد من أهم الأذرع الصناعية بمصر في المجالين العسكري والمدني.

وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة دبي للاستشارات بتسويق منتجات وزارة الإنتاج الحربي في السوق العربية والإفريقية من خلال ذراعها مركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة الذي من ضمن مهامه تسويق ودعم الصادرات في إفريقيا والشرق الأوسط، وتتضمن الاتفاقية أيضاً إمكانية قيام الجانب المصري بتقديم خدمات ما بعد البيع من دعم فني وصيانة، وتوفير قطع غيار وتدريب لعملاء شركة دبي للاستشارات بالمنطقة العربية والإفريقية.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في ضوء العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين، وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية والإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى الطرفين.

من جانبه، أكد السيد وليد حارب الفلاحي المدير التنفيذي لشركة دبي للاستشارات أن العلاقات التعاونية المثمرة بين مصر والإمارات تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم خطط الدولة المصرية للتطوير عبر مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض «EDEX 2021».

وأعرب «الفلاحي» عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً أن اهتمام الجانب الإماراتي بالتعاون مع «الإنتاج الحربي» يأتي بهدف تبادل الخبرات والرؤى في ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، لافتاً إلى أن «دبي للاستشارات» لديها قدرات تسويقية متميزة ستساهم في تحقيق أهداف توقيع هذه الاتفاقية المشتركة للدعاية والتسويق لمنتجات الإنتاج الحربي بالمنطقة العربية والإفريقية.