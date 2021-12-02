29 ديسمبر.. طرح فيلم «الكاهن» بدور العرض السينمائي

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد “الكاهن” من بطولة درة وإياد نصار وحسين فهمي عرض الفيلم يوم 29 ديسمبر الجاري، ليدخل الفيلم ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة 2022، وذلك بعد أن انتهى أبطاله من تصويره قبل عدة شهور.

وانتهى المخرج عثمان أبو لبن مخرج فيلم “الكاهن” مؤخرا من أعمال المونتاج الخاصة بالفيلم، ومن المقرر أن يقوم بتسليم النسخ النهائية للعمل للشركة المنتجة لتسليمها للشركة الموزعة لبدء خطة العرض.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم بوستر نهائي للفيلم جمع بين البوسترين الذين تم طرحهما خلال الفترة الماضية.

وتشهد الفترة المقبلة طرح عدد كبير من الأفلام ضمن أفلام موسم رأس السنة منهم فيلم قمر 14 وفيلم ريتسا.

قصة وأحداث فيلم الكاهن

تدور أحداث العمل حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

أبطال ونجوم فيلم الكاهن

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

وقامت بطلة العمل الفنانة درة مؤخرا بالترويج للفيلم عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تكرار قصة وأحداث فيلم الكاهن

تدور أحداث العمل حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

أبطال ونجوم فيلم الكاهن

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

وقامت بطلة العمل الفنانة درة مؤخرا بالترويج للفيلم عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.