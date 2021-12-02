«التعليم» عن جدول امتحانات أول ثانوي المتداول: «قديم»

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، حقيقة الجدول المتداول لامتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد «حجازي» في تصريحات له أنه لا أساس لهذا الجدول من الصحة، قائلا: «الجدول قديم».

وجاء الجدول المتداول مقترحا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول لتبدأ يوم ٢٣ يناير المقبل وتستمر حتى ١ فبراير.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تمت تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية كالتالي:

-يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

جدير بالذكر، ان تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الاول، لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية في يناير المقبل.