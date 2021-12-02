الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: مصر ستشهد طفرة كبيرة في الاستثمارات المشتركة مع إسبانيا

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

أكدت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر وإسبانيا سوف تشهد طفرة كبيرة فى زيادة وارتفاع الاستثمارات والتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين  بعد المباحثات والقضايا المهمة التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسبانى  بيدرو سانشيز.

وقالت نشوى رائف فى بيان اليوم، إن زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر مهمة خاصة أن العلاقات الثنائية بين القاهرة ومدريد ممتدة على مدى عصور مختلفة وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن علاقات مصر مع كل الدول الأوروبية ومختلف العالم والتجمعات تشهد دفعة قوية باعتبار أهمية مصر من ناحية الموقع والتأثير الاقليمى والدولى لها ودورها التاريخى والمحورى والمتوازن الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية السيد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس الحكومة الإسبانية، مشيرًا إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصةً بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة السيد الرئيس لإسبانيا في عام 2015، ومؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين.

من جانبه؛ أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن سعادته بزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، بالإضافة إلى دورها الحيوي بقيادة السيد الرئيس في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام حرية العقيدة، وهو الأمر الذي يرسخ من دور مصر المحوري والهام كعامل داعم لعلاقات أوروبا بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية وكذلك جنوب البحر المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار بشأن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بالتناوب بين البلدين.

السيسي رئيس الوزراء مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الاسباني المتحدث الرسمي با سم رئاسة الجمهورية مصر واسبانيا

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