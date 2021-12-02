الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يستقبل أبطال العرض المسرحى «طقوس العودة»

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الخميس، أبطال العرض المسرحي "طقوس العودة" الفنان أحمد الحجار والفنانة نجلاء يونس وذلك على هامش عرضه بمسرح قصر ثقافة قنا، بحضور إبراهيم الطماوى مخرج العرض المسرحي وسعيد سليمان مؤلف العرض. 

كما استمع محافظ قنا إلى تفاصيل العرض المسرحى الذى يروى إحدى قصص التراث الشعبى المصرى وهى قصة "حسن ونعيمة "، وأبدى "الداودى" إعجابه بالعمل الفني، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الأعمال الفنية التى يتم تقديمها لأهالى المحافظة، إيمانًا بالرسالة التي يقدمها الفن في الارتقاء بمستوى وعي المواطن تجاه العديد من القضايا، التي تشغل الرأي العام.

وأضاف الداودي أنه سيتم التنسيق مع قصر ثقافة قنا خلال الفترة المقبلة لتنظيم ورش فنية لاكتشاف المواهب وتصعيدها بهدف إثراء المجال الفنى والثقافى داخل المحافظة. 


يذكر أن العرض المسرحى يتم تقديمه بمسرح قصر ثقافة قنا على مدار 5 أيام بدأت في 30 نوفمبر  ويستمر حتى 4 ديسمبر الجارى تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح.

محافظة قنا ابطال هيئة الحج وزارة الصحة الصحة قصور برنامج مصري عمل على سفير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

انتخابات الرئاسة الليبية: القضاء يعيد سيف القذافى للسباق مجددًا

«مات من الفرحة».. الموت يخطف أدهم السلحدار فى الدقيقة 90

مصدر أمني ينفي استشهاد ضابط بعبوة ناسفة في سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

محمد رفعت

التعصب الرياضى

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟