الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة بشأن تورط مدير «صحة الإسكندرية» في مخالفات مالية وإدارية

 النائب محمود عصام
 النائب محمود عصام موسي

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعطل سير العديد من المرافق الصحية بمديرية الصحة بالإسكندرية، بسبب تورط مدير المديرية في العديد من المخالفات المالية والإدارية وتعسفه تجاه قيادات هذه المرافق والأجهزة ما تسبب في عدم تسييرها بانتظام مما أدى إلى إهدار المال العام.

وقال موسى، خلال طلب الإحاطة الخاص به، إن هناك العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، أبرزها أنه تم إحالة مدير مديرية الشئون الصحية ووكيليها والمدير المالي والإداري ومدير التفتيش للمحاكمة التأديبية في قضية النيابة الإدارية رقم 1599 لسنة 2021 بسبب التعسف والتنكيل بمدير الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقديم الأخير بلاغا يتضمن مخالفات مالية ضد الأول، كما تم استعمال التعسف الإداري والانحراف بالسلطة والمعاملة غير الإنسانية مع المرؤوسين وإتباع أسلوب فظ وعنيف لإرهابهم وتهديدهم بصفة مستمرة بالنقل لأماكن بعيدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مدير مديرية الصحة بالإسكندرية اعتاد إساءة استخدام السلطات المخولة له بصفته مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بإلغاء تكليف مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية وإعادة توزيعه كباحث قانونى بمستشفى صلاح العوضى التابعة لمنطقة العجمي الطبية بالمخالفة للهيكل التنظيمى المعتمد لمديرية الشئون الصحية وبطاقة الوصف الوظيفى للباحث القانونى .

واستكمل: صدور قرار وزارة الصحة بمجازاته إبان شغله منصب قيادي بمحافظة الإسماعيلية بسبب افتقاد مخاطباته للمصداقية وانه يبيت النية لمجازاة موظفيه ونقلهم. (مرفق صورة من قرار مجازاته)، لافتا إلى أنه بدأ مدير المديرية مبكرا بالإعلان عن غايته الحقيقة لشغل هذا المنصب وهو استغلال موارد الدولة لحسابه الخاص وفى سبيل ذلك شرع في مخالفة القوانين ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات وقانون المبانى والتعليمات الوزارية بشان ترشيد الانفاق وغيرها.

وأشار النائب إلى أنه بالرغم من أن المذكور محال للمحاكمة التأديبية إلا أنه قدم أوراقه للجنة القيادات بالمخالفة للقانون وحاول إخفاء هذا المعلومة واصدر بيانات حالة وظيفية غير صحيحة لم تتضمن انه محال للمحاكمة وتم تسليم هذه البيانات للتفتيش بالوزارة أثناء حضورهم لفحص شكوى ضده، فتم إرسال فاكس للتفتيش بما حدث فاضطر إلى أن يصدر بيان جديد يتضمن إحالته للمحاكمة ولكن بعد ان ثبت انه اخفى متعمدا قرار الاتهام لمدة شهر فى مكتبه ولم يرسله للأقسام المختصة حتى تصدر بيانات الحالة له وللمحالين بدون ذكر الإحالة للمحاكمة.

قانون وزارة وزارة الصحة البرلمان الإسكندرية حقوق الانسان مجلس النواب مديرية الصحة حالة حقوق عضو مجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

انتخابات الرئاسة الليبية: القضاء يعيد سيف القذافى للسباق مجددًا

«مات من الفرحة».. الموت يخطف أدهم السلحدار فى الدقيقة 90

مصدر أمني ينفي استشهاد ضابط بعبوة ناسفة في سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

محمد رفعت

التعصب الرياضى

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟