“الدستور” تحصد ثلاث جوائز في مسابقة الصحافة المصرية 2021

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية للعام 2021، والتي حصدت الدستور فيها 3 مراكز.

وفي فرع التحقيق الصحفي؛ قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة هدى زكريا عن موضوع “جحيم الاتجار بالبشر ..كشف أسرار صادمة عن تهريب نيجيريات لأوروبا والشرق الأوسط” من جريدة اليوم السابع، والزميلة سمر مدحت عن موضوع “جنازات وهمية...أموال شركات تأمين مصرية لأموات أحياء” والذي نشر بجريدة الدستور.

وفي فرع “التغطية الخارجية”، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة إيمان حنا ،عن سلسلة بعنوان" 30 يوم فى ست الدنيا.. أرض الألم.. لبنان" من جريدة اليوم السابع، والزميل إسلام عبدالمعز وشهرته "اسلام أبو المجد"، عن موضوعه “مواجهة خاصة بين سفيرى أرمينيا وأذربيخان”، والذي نشر بجريدة الدستور.

وفي “جائزة صبرى غنيم فى القصة الإنسانية”؛ قررت لجنة التحكيم منح شهادتي تقدير لكل من الزميل أحمد عاطف، عن موضوع “ياما فى الشارع مهمين.. كشكول مشرد يفضح سر أخفته السنين”، والذي نشر بجريدة الدستور. والزميلة كريمة حسن، عن موضوع "العمل" تقتحم العالم السرى لعاملات المنازل، نشر الموضوع بمجلة العمل.