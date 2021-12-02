الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

“الدستور” تحصد ثلاث جوائز في مسابقة الصحافة المصرية 2021

إسلام أبو المجد وأحمد
إسلام أبو المجد وأحمد عاطف وسمر مدحت

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية للعام 2021، والتي حصدت الدستور فيها 3 مراكز.

وفي فرع التحقيق الصحفي؛ قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة هدى زكريا عن موضوع “جحيم الاتجار بالبشر ..كشف أسرار صادمة عن تهريب نيجيريات لأوروبا والشرق الأوسط” من جريدة اليوم السابع، والزميلة سمر مدحت عن موضوع “جنازات وهمية...أموال شركات تأمين مصرية لأموات أحياء” والذي نشر بجريدة الدستور.

وفي فرع “التغطية الخارجية”، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة إيمان حنا ،عن سلسلة بعنوان" 30 يوم فى ست الدنيا.. أرض الألم.. لبنان" من جريدة اليوم السابع، والزميل إسلام عبدالمعز وشهرته "اسلام أبو المجد"، عن موضوعه “مواجهة خاصة بين سفيرى أرمينيا وأذربيخان”، والذي نشر بجريدة الدستور.

وفي “جائزة صبرى غنيم فى القصة الإنسانية”؛ قررت لجنة التحكيم منح شهادتي تقدير لكل من الزميل أحمد عاطف، عن موضوع “ياما فى الشارع مهمين.. كشكول مشرد يفضح سر أخفته السنين”، والذي نشر بجريدة الدستور. والزميلة كريمة حسن، عن موضوع "العمل" تقتحم العالم السرى لعاملات المنازل، نشر الموضوع بمجلة العمل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

كيف وفرت حياة كريمة الدفء للمدن الأولى بالرعاية قبل دخول الشتاء؟

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصدر أمني ينفي استشهاد ضابط بعبوة ناسفة في سيناء

ما بين المرض والوصم.. كيف يتعايش مرضى الإيدز مع آلالامهم؟

لرغبتها الدائمة في العلاقة الحميمية.. موظف يقتل زوجته خنقًا في الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

محمد رفعت

التعصب الرياضى

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟