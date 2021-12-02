الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8 ديسمبر.. البرلمان الألماني ينتخب «أولاف شولتز» مستشارًا جديدًا خلفًا لأنجيلا ميركل

ميركل
ميركل

أعلن مجلس النواب الألماني ان “البوندستاج” سيجتمع في 8 ديسمبر لانتخاب أولاف شولتز مستشارًا جديدًا خلفًا لأنجيلا ميركل. 

 وسينتخب البرلمان الألماني "البوندستاج" الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز مستشارًا لألمانيا  الأربعاء المقبل لينهي بذلك حقبة أنجيلا ميركل التي استمرت طيلة 16 عامًا مضت. 

وعند اجتماع "البوندستاج" يجب انتخاب أولاف شولتز، البالغ من العمر 63 عامًا، بأغلبية 736 عضوًا في البرلمان، قبل التسليم والتسلم في نفس اليوم مع ميركل.

وكان قد أبرم زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أولاف شولتز الذي فاز في الانتخابات العامة في ألمانيا، صفقة مع حزبين آخرين مما ضمن له الوصول لمنصب مستشار ألمانيا خلفاً لميركل.

كان وزير المالية الألماني الحالي شولتز، البالغ من العمر 63 عاماً، يلقب باللامبالي أو "شولتزومات"، لكنه نجح في تجاوز صورة التكنوقراطي الشبيه بالروبوت وتوصل إلى اتفاق لحكم البلاد مع الخضر والديمقراطيين الأحرار.

ووعد عمدة هامبورج السابق، الناخبين بمواصلة النهج الحالي على الرغم من أنه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنافس.

أكسبه تعامله البراجماتي مع أزمة وباء كورونا، الكثير من الثناء ونسب قبول عالية. أما منتقدوه، فهاجموه واتهموه بالفشل في فضيحتين ماليتين كبيرتين.

أشرف أولاف شولتز على حزمة التمويل الطارئة البالغة قيمتها 884 مليار دولار، التي وضعتها الحكومة الفيدرالية لمساعدة الشركات والعمال الألمان في تجاوز تبعات الوباء.

ورغم كل المصاعب الناجمة عن أزمة وباء كورونا، نجح شولتز في إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة والهائلة الحجم وكافح من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والبقاء مخلصاً لجذوره اليسارية.

 

البرلمان الالمانى أولاف شولترز 8 ديسمبر انتخاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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