محمد حسن رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فوز الطالب محمد أحمد حسن بكلية الطب البشري بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتزكية، وفوز الطالب فارس محمود صديق بكلية الآداب بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية، وذلك في ختام جولات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ م.

وأضاف رئيس الجامعة أن الانتخابات استمرت خلال الفترة من ١٨ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر الجارى، وتنافس بها ٩٩٩ طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة، مؤكدًا ضرورة التحصيل العلمي بالتوازى مع الأنشطة الطلابية، لافتًا لأهمية دور اتحاد طلاب الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم لزملائهم الطلاب فى مختلف الكليات للارتقاء بالأنشطة.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت تمت فى سرية تامة وفي أجواء ديمقراطية، مضيفاً أن العملية الانتخابية شهدت منافسة شريفة بين الطلاب، مع الإلتزام التام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع منسوبي الجامعة.

وأوضح صبرى محمود، مدير رعاية الشباب المركزية، أن نتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا أسفرت عن الآتى، في لجنة الأسر فاز الطالب مصطفى أبوسديرة بمنصب أمين اللجنة والطالب يوسف القمص إبرام الأمين المساعد، اللجنة الرياضية حصل على منصب أمين اللجنة الطالب حمادة أحمد حسن، والطالب عبدالله أحمد محمد الأمين المساعد، وباللجنة الثقافية والإعلامية فازت الطالبة دعاء محمد عابد بمنصب أمين اللجنة، والطالب علي محمد أحمد الأمين المساعد.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن الطالب أحمد فيصل أحمد فاز بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة ريم محمد السيد الأمين المساعد، وبلجنة الجوالة حصل الطالب معتوق صديق محمد على منصب أمين اللجنة والطالب محمود عبدالمبدئ أحمد أمينًا مساعدًا، كما فاز كريم نورالدين أحمد بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب زياد حمادة عبدالمنعم أمينًا مساعدًا، وأخيرًا باللجنة العلمية فازت الطالبة حبيبة أحمد عبداللطيف بمنصب أمين اللجنة والطالبة آلاء محمد عمران الأمين المساعد.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ضمت الدكتور عبدالناصر يس رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور هانى جعفر بكلية التربية الرياضية، الدكتور زين العابدين فؤاد المدرس بكلية الحقوق، صبرى محمد مدير عام رعاية الشباب، والطالب محمد جمال بكلية الحقوق الفرقة الثانية، والطالبة ميرهام إسحاق بكلية الصيدلة الفرقة الخامسة.