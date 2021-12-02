الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 7 مسئولين في دار رعاية للأطفال بعين شمس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بشمال العباسية تجديد حبس 7 من مسئولي دار رعاية للأطفال بعين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإهمال في معاملة الأطفال من نزلاء الدار.

يذكر أن جهات التحقيق أجرت معاينة تصويرية لمقر دار الأيتام بعين شمس، وتبين من التحقيقات الأولية أن الجمعية مُشهرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، كما أمرت جهات التحقيق بتعيين مشرفين لدار من الوزارة الضامن الاجتماعي.

بدأت الواقعة بتقدم عدد من المواطنين ببلاغ لقسم شرطة عين شمس ضد مسئولي أحد دور الرعاية الموجودة في منطقة عين شمس، لاتهامهم بالإهمال في معاملة الأطفال من نزلاء الدار.

وزار أحد الأشخاص دار الرعاية، وبعد انتهاء زيارته توجه لقسم شرطة عين شمس وقدم بلاغًا، تم فحصه وتوجهت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس، إلى دار الرعاية وأحالت البلاغ إلى جهات التحقيق لتتولى مهامها.

وتضمن البلاغ المقدم من الزائر، وجود حالات إهمال طبي وعدم توفير رعاية صحية جيدة للأطفال المتواجدين بدار الرعاية الموجودة في منطقة عين شمس.

قاضي المعارضات العباسية تجديد حبس مسئولي دار رعاية للأطفال عين شمس الإهمال

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وائل لطفي

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