الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تُحيل ألمانيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إحالة ألمانيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؛ لفشلها في تطبيق متطلبات سلامة السكك الحديدية وقابلية التشغيل البيني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين ذات الصلة على شبكات النقل الإقليمية الخاصة بها.

وجاء في بيانٍ صحفي نشرته المفوضية- عبر موقعها الرسمي- أنها تعتبر أن فشل ألمانيا في هذا الشأن يشكل عقبات أمام استكمال منطقة السكك الحديدية الأوروبية الموحدة، حيث إن مكتسبات سلامة السكك الحديدية، وقابلية التشغيل البيني في الاتحاد الأوروبي ليست قيد التطبيق في حوالي 16% من شبكة السكك الحديدية الألمانية بأكملها، ولذلك، فإنه تقرر إحالة ألمانيا إلى محكمة العدل بسبب هذين الانتهاكين.

وأضاف البيان أن تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن التشغيل البيني للسكك الحديدية ترمي إلى جعل البنية التحتية الأوروبية المختلفة، وعربات السكك الحديدية، والإشارات والأنظمة الفرعية الأخرى لنظام السكك الحديدية متوافقة مع بعضها البعض، لتسهيل تداول القطارات عبر الحدود، وتمكين قطاع السكك الحديدية من التنافس بشكل أكثر فاعلية مع وسائل النقل الأخرى.

وتابع أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تهدف أيضًا إلى مزيد من التطوير والتحسين في السكك الحديدية داخل الدول الأعضاء، وتحسين الوصول إلى سوق خدمات النقل عبر السكك الحديدية، وتغطية متطلبات السلامة على نظام السكك الحديدية ككل، بما في ذلك الإدارة الآمنة للبنية التحتية وتشغيل حركة المرور.

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وائل لطفي

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