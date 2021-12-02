«التموين» تحظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا
قال الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه بعدم السماح لأي مواطن أو طالب خدمة أو العاملين بالديوان العام أو المديريات أو قطاعات الوزارة بالدخول إلى ديوان عام الوزارة إلا بعد التأكد من حصوله على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، قد وجه كل الجهات التابعة للوزارة سواء هيئة السلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إضافة إلى الشركات التابعة للوزارة، ومديريات التموين، ومراكز الخدمة التي تقدم خدماتها للمواطنين، ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المترددين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وعدم السماح بدخولهم إلا بعد الاطلاع على الشهادة التي تثبت تلقي اللقاح.
وأضاف كمال، أن الوزارة بدأت منذ أمس تنفيذ كل توجيهات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.
وطالب كمال المواطنين من طالبي الخدمة والمترددين على كل قطاعات الوزارة والمديريات وكذلك مراكز الخدمة ومكاتب جهاز حماية المستهلك ومكاتب السجل التجاري بضرورة تلقي اللقاح قبل التوجه إلي أي منها لقضاء خدماته، مؤكدا أن الوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ولن تسمح بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية لأي مواطن أو العاملين بها الدخول إلي تلك الأماكن إلا بعد التأكد من تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمنع انتشار المرض بين العاملين.