«التموين» تحظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا

قال ‏الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه ‏بعدم السماح لأي مواطن أو طالب خدمة أو العاملين بالديوان العام أو ‏المديريات أو قطاعات الوزارة بالدخول إلى ديوان عام الوزارة إلا ‏بعد التأكد من حصوله على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏الدكتور علي المصيلحي، قد وجه كل الجهات التابعة ‏للوزارة سواء هيئة السلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز ‏تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة ‏العامة للمساعدات الأجنبية، إضافة إلى الشركات التابعة للوزارة، ‏ومديريات التموين، ومراكز الخدمة التي تقدم خدماتها للمواطنين، ‏ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب جهاز حماية المستهلك بالمحافظات ‏بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المترددين على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا وعدم السماح بدخولهم إلا بعد الاطلاع على ‏الشهادة التي تثبت تلقي اللقاح.

وأضاف كمال، أن الوزارة بدأت منذ أمس تنفيذ كل ‏توجيهات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا والتي يترأسها ‏رئيس مجلس الوزراء.

وطالب كمال المواطنين من طالبي الخدمة ‏والمترددين على كل قطاعات الوزارة والمديريات وكذلك مراكز ‏الخدمة ومكاتب جهاز حماية المستهلك ومكاتب السجل التجاري ‏بضرورة تلقي اللقاح قبل التوجه إلي أي منها لقضاء خدماته، مؤكدا ‏أن الوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ‏ولن تسمح بناء علي توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية لأي مواطن أو ‏العاملين بها الدخول إلي تلك الأماكن إلا بعد التأكد من تلقيه اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا لمنع انتشار المرض بين العاملين.‏