سيامات في المهجر ولقاءات رعوية للكنيسة القبطية بمناسبة الصوم

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت سيامة كاهنين بإيبارشية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا دافيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سام نيافته خلال القداس الإلهي القس توماس قلته كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بنيولندن بولاية كونيكتيكت، وفي اليوم التالي سام في قداس الأحد الثالث من هاتور القس أنطونيوس إسكندر كاهنًا عامًا للخدمة في نيويورك.

من جهة أخرى، اختتمت إيبارشية القوصية ومير، سيمينار مجمع كهنة الإيبارشية، والذي بدأ يوم الأحد الماضي بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس أسقف الإيبارشية.

تضمن السيمينار الذي أقيم في بيت "أنافورا" التابع لـ"القوصية"، محاضرات قدمها إلى جانب نيافة الأنبا توماس صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين.

وكان قد التقى الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا بأسرة دانيال النبي للدارسين في الجامعة الأمريكية بمصر، وذلك في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس.

وألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا عليهم كلمة روحية، وكانت هناك فرصة للحديث عن الخدمة في إفريقيا ودور الكنيسة في التقارب بين الشعوب الإفريقية وعن الخدمة الروحية والمجتمعية والطبية التي تقدمها هناك، وكذلك الحاجة لدعم هذه الخدمة بخدام مؤهلين، ولكل أشكال الدعم المطلوب لها.

وكانت أيضًا قد نظمت إيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين أمس اللقاء السنوي لكبار السن من أبناء الإيبارشية.

أقيم اللقاء، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وشارك فيه 600 شخص، وصلى الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي وألقى خلاله عظة تناول فيها في مزمور إنجيل القداس "وأنا خير لي الالتصاق بالله وأن اجعل على الرب اتكالي" (مز 73 : 28).

وعقب القداس ألقى القمص رافائيل رجائي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمساكن شيراتون كلمة بعنوان "الفرح في أيام كورونا".