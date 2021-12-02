بمليون كتاب.. انطلاق معرض كتاب الدقي المخفض وإقبال كبير بيومه الأول

انطلقت فعاليات معرض كتاب الدقي، صباح اليوم الخميس 2 ديسمبر ويستمر حتى يوم 11 من الشهر نفسه على مدار 10 أيام من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساء، بفيلا إبداع بمنطقة الدقي، حيث يضم كميات كبيرة من الكتب بمختلف الأنواع والمجالات، والدخول مجانًا بشرط ارتداء الكمامات الطبية حرصا على سلامة رواد المعرض والمواطنين.

معرض كتاب الدقي

وشهد المعرض إقبال كبير في الساعات الأولى من افتتاحه وتوافد كبير من المواطنين بيومه الأول، ويضم المعرض خلال الدورة الحالية ما يقرب من مليون كتاب متنوع ما بين تعليمي وتثقيفي وغيرها ما بين كتب باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، ويقام بالتعاون مع 66 دور نشر داخل مصر.

معرض كتاب الدقي

ويضم المعرض العديد من الكتيبات للكبار والصغار بخصومات كبيرة، ويتكون المعرض من 8 أقسام هما، قسم الكتب العربية، الكتب المستعملة، الكتب الانجليزية، كتب الأطفال، ألعاب تنمية مهارات الأطفال، قسم تبادل الكتب، كتب مجانية وتبرعات القُراء، وقسم الأجندة والمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة.

معرض كتاب الدقي

وتقول عبير محمد إحدى رواد معرض كتاب الدقي، إنه فرصة عظيمة للتثقيف سواء للكبار أو الصغار يتم افتتاحه بشكل دوري أكثر من مرة خلال العام الواحد وهذا أهم ما يميزه لتمكين الفرصة للجميع لزيارة المعرض والحصول على أكبر كم ممكن من الكتب في مختلف المجالات وبأسعار مخفضة.

معرض كتاب الدقي

أوضحت أمنية كمال إحدى رواد معرض كتاب الدقي أن هناك دعاية جيدة للمعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ما جعل الإقبال في تزايد منذ اليوم الأول من إطلاقه، لافتة إلى أن المعرض يضم كمية كبيرة من الكتب في مجالات متنوعة تغطي كافة الرغبات واحتياجات القارئ في الكتب.

معرض كتاب الدقي

أضاف يسري عبدالله أحد رواد معرض كتاب أن زيارة المعرض بمثابة نزهة أسرية خاصة وأن المعرض مخصص قسم للأطفال من ألعاب وكتب وغيرها وللسيدات هناك قسم للمشغولات اليدوية بجانب الكتب المتنوعة الموجودة بالمعرض وأسعارها المخفضة.