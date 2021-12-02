على جمعة: مؤسسة مساجد لاقت قبولا عند كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية لمجلس النواب والرئيس الشرفي لمؤسسة مساجد، إن هذه المؤسسة نشأت من داخل مسجد سيدنا الحسين فبادر إليها الناس، حتى لاقت قبولا عند كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح جمعة أن هدف المؤسسة ليس التطوير والترميم فقط، بل يختلف عن مفهومنا السابق للتطوير بل سيكون مؤسسة شاملة هذا المفهوم يجمع بين الظاهر والباطن، مؤسسة مساجد ركزت على مساجد آل البيت الكرام بدأت بالموضوع المركزي لسيدنا الحسين، وستكون مهتمة بجميع مساجد مصر حتى يكون النموذج المصري يحتذى به.

ولفت جمعة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، محافظة القاهرة.

وتابع :"الهيئة الهندسية يفعلون شيئا فريدا يستوجب الرضا، ويفعلون الخير، وسيقومون بتطوير مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه"

جاء ذلك خلال حفل مؤسسة مساجد الذي أقيم بحضور بحضور كل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، المهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة، الشريف السيد محمود نقيب الأشراف، الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس مجلس إدارة المسجد.