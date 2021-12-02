الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط 5 تجار مخدرات في قبضة أمن الإسماعيلية

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عدد من تجار المواد المخدرة، في مختلف أنحاء المحافظة، خلال الحملات اليومية التي يشنها ضباط أمن الإسماعيلية، على تجار المواد المخدرة.

كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم كميات مختلفة من مخدر الشابو المستحدث والبانجو والبودر والأقراص المخدرة ومبالغ مالية وهواتف محمولة ومبالغ مالية وذلك حال ممارسة نشاطهم الإجرامي وترويج المواد المخدرة، هم “صالح.ع.ع” مواليد ١٩٧٩، عاطل، ومقيم في الكيلو ٩ بعزبة العرب بدائرة ثان الإسماعيلية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، “دونية.ا.ن” مواليد ١٩٧٤، عاطلة، ومقيمة في شارع شل بدائرة ثان الإسماعيلية، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو والبودر والأقراص المخدرة، و“وائل.م.س” مواليد ١٩٨٥، عاطل ومقيم في حي الجبالي ثان الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر البودر، و"غريب.ع.ع" وشهرته “زيكا.س” ٢٩ سنة، عاطل، ومقيم في شارع عمارة الجبلاوي بدائرة ثان الإسماعيلية، و"إسلام.ا.م" وشهرته “شعراوي.س” ٣٠ سنة، عاطل، ومقيم في الحكر بدائرة ثان الإسماعيلية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر.

وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة، والمبالغ المالية، وهواتفهم المحمولة، وبعرضهم على النيابة أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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