الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أقوال المتهم بالتعدي على موظف خدمة عملاء بأوسيم

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام شخص بالاعتداء على أحد موظفي خدمة العملاء بإحدى فروع شركة اتصالات. 

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المتهم والذي أنكر اعتدائه على موظف خدمة العملاء، مشيراً إلى أنه كان لديه مشكلة فى تجديد باقة المكالمات فتوجه إلى الفرع لحلها لكن نشبت بينه وبين الموظف مشادة كلامية بسبب تجديد الباقة.

وقال: "الموظف عايزني أجدد الباقة غصب عني وأنا مش بستفيد بيها"، مشيرًا إلى أن الموظف أعاد له خدمة تجديد الباقة على غير إرادتي، مطالبًا مني سداد مبلغ التجديد، وحينما رفضت قام باحتجازي داخل الفرع واتهمني بضربه، من جهتها قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم.

البداية بتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظف بإحدى شركات الاتصالات مفاده تعرضه للضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالوجه نتيجة تعدي أحد العملاء عليه لمنعه من الخروج قبل سداد قيمة الخدمة؛ وذلك على خلفية دخول العميل إلى الفرع الكائن بدائرة المركز لحل مشكلة إيقاف باقة التلفون وتم حل الأزمة، إلا أنه فوجي بالعميل يرفض دفع قيمة الخدمة وهمَّ بالخروج، فحاول الموظف منعه لحين سداد قيمة الخدمة لكون الموظف ملزم بتوريدها أو تحمل قيمتها وخلال ذلك تعدٍ عليه العميل بالضرب المبرح محدثًا به إصابات.

 وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون أول مباحث مركز شرطة أوسيم إلى محل البلاغ، وبفحص الكاميرات تبين صحة ما جاء على لسان المبلغ، وتم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مُسْبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

شمال الجيزة موظفي خدمة العملاء شركة اتصالات المتهم موظف خدمة العملاء

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وائل لطفي

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