بعد وصف جونسون بـ«المهرج».. القصة الكاملة لأحدث أزمة بين فرنسا وبريطانيا

اشتعلت التوترات الفرنسية البريطانية مجددا بعد تقارير للإعلام الفرنسي حول وصف الرئيس إيمانويل ماكرون، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بـ«المهرج»، وكان هناك رد فعل غاضب إزاء ذلك الوصف.

ويرصد "الدستور"، في التقرير التالي، القصة الكاملة للأزمة بين الفرنسيين والبريطانيين بشأن وصف "المهرج".

- وزير بريطانى: تصريحات غير مفيدة وتشعل الخلاف الدبلوماسى

هاجم جورج فريمان، وزير الأعمال البريطاني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحاته التي وصف فيها بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بـ"المهرج" و«رأس المفصل».

وأشار "فريمان" إلى أن تصريحات "ماكرون" غير مفيدة وفى غير محلها، كما أنها تشعل الخلاف الدبلوماسي بين لندن وباريس المستمر منذ أسابيع.

ووفقا للتقرير، أشار "فريمان" إلى أن تصريحات ماكرون تنتمي لما وصفه بـ"موسم التمثيل الإيمائي" وربطها بالانتخابات الفرنسية الوشيكة، وقال لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية: "بالطبع ، رئيس الوزراء ليس مهرجا، إنه رئيس الوزراء المنتخب لهذا البلد بتفويض كبير للغاية، يقود هذا البلد عبر الوباء".



- ماكرون يصف بوريس جونسون بالمهرج

أتى رد الفعل البريطاني الغاضب بعد أن قالت مجلة فرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ«المهرج».

واحتدم الخلاف بين ماكرون وجونسون عقب غرق قارب مطاطي أثناء عبوره بحر المانش منذ فترة، وعبّر الرئيس الفرنسي عن غضبه من رئيس الوزراء البريطاني على الملأ خلال مؤتمر صحفي أجري يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن قام جونسون بتغريد رسالة تحدد خطة من خمس نقاط لتفادي تكرار حادث الغرق المأساوي.

وقال ماكرون في المؤتمر: «تحدثت قبل يومين مع رئيس الوزراء جونسون بطريقة جادة.. من جانبي لا زلت أحتفظ بجديتي، كما أفعل مع جميع البلدان وجميع القادة.. وتأخذني الدهشة إزاء الأساليب غير الجادة».

وأوضح ماكرون: «لا نتواصل كقادة في أمثال هذه القضايا عبر التغريد على تويتر أو عبر رسائل ننشرها للعامة، نحن لسنا مبلغين عن خروقات في العمل».

لكن وفقاً للمجلة الفرنسية "Le Canard Enchaîné"، فقد كان الرئيس الفرنسي أكثر إدانة لجونسون في السر خلال حديثه مع مستشاريه، حيث قال لهم: «بوريس جونسون يتحدث معي بأقصى سرعة، ويخبرني أن كل شيء يسير على ما يرام، ويكون لدينا مناقشات مثل الأشخاص الكبار، ثم يتصرف بعد ذلك بطريقة غير أنيقة ومبتذلة، إنه دائماً نفس السيرك».

وحسبما ورد قال ماكرون: «إنه لأمر محزن أن نرى بلداً كبيراً يمكننا التعاون معه في عدة مجالات، يقوده مهرج».

وأشارت المجلة أيضاً إلى أن الرئيس الفرنسي ألقى باللوم في موقف جونسون الغريب تجاه فرنسا، على أوجه القصور في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- سيرك جونسون

وقال «ماكرون»: «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو نقطة البداية لسيرك جونسون.. سرعان ما أدرك أن الوضع كان كارثياً بالنسبة للبريطانيين.. لم يكن هناك بنزين في المضخات، وكان هناك نقص في عدد كبير من المنتجات».

وتابع: «إنه يحاول تصوير نفسه على أنه ضحية لتجنب اللوم على النتيجة الكارثية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويريد أن يجعل من فرنسا كبش فداء، يحاول تحويل المواقف البسيطة إلى مشاكل معقدة».

يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا تمران بفترة توتر في علاقتهما بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، جراء سلسلة من القضايا، من الدفاع إلى منح تراخيص الصيد.