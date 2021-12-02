الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

فوز الطالب علي محمد برئاسة اتحاد طلاب جامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، عن انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن الانتخابات أسفرت عن فوز علي محمد أحمد، الطالب بالفرقة الرابعة، كلية التربية النوعية، بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2021 /2022، وفوز سارة فوزي سعيد، الطالبة بالفرقة الرابعة، كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وقدم الدكتور مصطفى النجار التهنئة لجميع الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، داعيًا الأعضاء الجدد للحرص على تقديم دور فعَّال ومتميز من خلال التمثيل الجيد لجامعاتهم ولزملائهم الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب وتقدم لهم التسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر للدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وجميع القائمين على العملية الانتخابية، مشيدًا بالإعداد والتنظيم الجيد لجميع مراحلها، مما ساهم في خروجها بهذه الصورة المشرفة، مؤكدًا اتخاذ الجامعة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع مراحل العملية الانتخابية، من ارتداء الكمامات الطبية، تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتخصيص أماكن لجان التصويت بالمناطق الجيدة التهوية وتطهيرها وتعقيمها، والتأكد من حصول جميع الطلاب على لقاح فيروس كورونا.

جامعة مطروح العملية الانتخابية انتخابات الاتحاد الاتحادات الطلابية مطروح

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وائل لطفي

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