الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد طلاب جامعة بورسعيد

انتخابات اتحاد طلاب
انتخابات اتحاد طلاب جامعة بورسعيد

اختتمت جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب، والذي، انتهي بفوز الطالب محمد حسين عبد الحميد شطا بكلية الطب أمين عام اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، والطالب زياد هاني محمد الأباصيري الريس بكلية الهندسة نائباً لرئيس الاتحاد.

وأقيمت فعاليات ختام ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة بورسعيد 2021/2022 في مرحلته الأخيرة لانتخاب أمين عام اتحاد طلاب الجامعة ومساعده وأمناء اللجان المختلفة ومساعديهم، بحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وأشاد الدكتور أيمن إبراهيم بالمظهر الحضاري المشرف من جميع الطلاب خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخابات، وقدم الشكر للجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفريق العمل من الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف إيهاب أبو المعاطي المدير العام وأقسام رعاية الطلاب بمختلف الكليات، مؤكدًا أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة هدفها رفعة شأن جامعة بورسعيد من خلال التمثيل الممتاز لمرشحيها.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز الطلاب، محمد حسين عبد الحميد شطا بكلية الطب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وزياد هاني محمد الأباصيري نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعلى السيد محمد رشاد أمين لجنة الأسر كلية الحقوق، ومي مصطفى حسن العشري أمين مساعد لجنة الأسر كلية التربية النوعية، وكريم أحمد فرج أحمد أمين اللجنة الاجتماعية كلية التمريض، ويوستينا أيوب شاكر جاد أمين مساعد اللجنة الاجتماعية كلية التجارة، ورحمة مجدى السيد بغدادي أمين اللجنة الرياضية كلية التربية الرياضية، وسارة منتصر عبد الفتاح الشربيني أمين مساعد اللجنة الرياضية كلية التربية للطفولة المبكرة، وشروق نصر فريد عصفور أمين اللجنة الثقافية كلية التربية، ومحمد هشام محمد عبد القوى أمين مساعد اللجنة الثقافية كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وشهد عادل عبد المبدئ عبد القادر أمين اللجنة الفنية كلية الآداب، وعلى احمد السيد معاطى أمين مساعد اللجنة الفنية كلية الحقوق، ومحمود عادل السادات السيد أمين لجنه الجوالة كلية التربية، وعبد الله محسوب الددامونى محمد أمين مساعد لجنة الجوالة كلية الهندسة، وحسام محمد ثابت إسماعيل أمين اللجنة العلمية كلية الصيدلة، واحمد محمد احمد أمين مساعد اللجنة العلمية كلية العلوم.

وقدم الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد التهنئة للطلاب الفائزين، متمنياً لهم كل التوفيق، وطالبهم ان يعملوا كفريق عمل واحد لرفعة وتقدم الجامعة وخدمة زملائهم الطلاب.

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