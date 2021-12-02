الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

كورونا
كورونا

واصلت دول العالم، اليوم الخميس، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الهند، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و606 آلاف و541 مصابا. وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة “إنديا توداي”، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 469 ألف و724 شخصًا بعد وفاة 477 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 377 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لصحيفة “دون” الباكستانية.

وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و285 ألفًا و631 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفًا و745 وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4971 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و96 ألفًا و866 حالة والوفيات إلى 20 ألفًا و847، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و31 ألفًا و156 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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