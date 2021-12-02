في ختام زيارة لمصر.. وفد بريطاني: شراكتنا عميقة مع القاهرة

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اختتم وزير الدولة للمشتريات الدفاعية البريطاني جيريمي كوين زيارته الرسمية إلى القاهرة، عقب ترؤسه وفد المملكة المتحدة الرفيع المستوى المشارك في فعاليات الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، حسبما أفاد بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة، اليوم الخميس.

وفي ختام زيارته، قال وزير الدولة للمشتريات الدفاعية جيريمي كوين: "يسعدني أن أزور مصر لقيادة وفد بريطاني قوي للمشاركة في معرض إيديكس 2021. لقد كان من دواعي الشرف العظيم لي إجراء مناقشات مثمرة مع القادة المصريين، و لقد كانت مثل هذه المحادثات الثنائية والتفاعلات مع الشركات البريطانية العارضة في مجال التصنيع العسكري تعزيزاً هاما ً لتعاوننا المتبادل مع مصر وحرصنا على بحث سبل تمكننا من بناء علاقة أقوى في المستقبل."

فيما صرح الفريق بالقوات الجوية الملكية ريتشارد نايتون، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني قائلا: "أشعر بالامتياز لعودتي إلى مصر مجددا ً بهذه السرعة بعد دعم الزيارة التاريخية الناجحة لصاحب السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوول، وقد تمكنت أيضا من دعم وزير المشتريات الدفاعية في معرض إيديكس 2021 حيث سعينا إلى المضي قدما بتعاوننا الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية، لقد كانت فترة حافلة بالأنشطة الثنائية التي تعكس قوة شراكتنا العميقة مع مصر."

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: "إن العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر تسير في الواقع من قوة إلى قوة. لقد شهدنا للتو زيارة لا تنسى قام بها أمير ويلز ودوقة كورنوول، عائدين إلى مصر بعد ستة عشر عاما، كما أصبح تعاوننا في جميع المجالات - من المناخ إلى الثقافة - أقرب من أي وقت مضى. يعد المجال الدفاعي جزءا ً أساسيا ً من هذه الشراك، ولهذا السبب تفخر المملكة المتحدة بمشاركتها في معرض إيديكس لهذا العام بأكثر من 15 شركة بريطانية تمثل أفضل الصناعات الدفاعية البريطانية."

وقد رافق الوزير كلا من الفريق بالقوات الجوية الملكية ريتشارد نايتون، نائب رئيس أركان الدفاع للقدرات العسكرية، و الفريق بالقوات الجوية الملكية مارتن سامبسون، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، وملحق الدفاع البريطاني العقيد بالبحرية الملكية ستيفين ديكين. وحضر الوفد البريطاني الرفيع المستوى حفل افتتاح المعرض.

وقد تضمن المعرض، المنعقد في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات مشاركة الشركات البريطانية في مجالات الدفاع والأمن لعرض أحدث التقنيات عبر البر والجو والبحر والأنظمة الإلكترونية.