خلال رحلته الرعوية.. بطريرك الموارنة يلتقي رئيس أساقفة قبرص

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه في إطار زيارته الرعوية إلى جزيرة قبرص، زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد كل كل من المطارنة بولس الصياح، يوسف سويف، بولس روحانا، سليم صفير، أمين سر البطريركية المارونية الأب هادي ضو، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، مدير دائرة الإعلام في البطريركية المارونية الإعلامي وليد غياض.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه بعد الاستقبال، جرى تبادل للكلمات تحدث فيها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني عن واقع الكنيستين الارثوذكسية والمارونية في القرى القائمة ضمن القطاع التركي في شمال قبرص والتحديات الراهنة.

كما جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ان المشكلة الاساسية في لبنان هي سياسة يتبعها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان آخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن أن وطننا هو بلد الحرية الانفتاح التعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته. طالبا من رئيس الأساقفة الصلاة على نية لبنان وقبرص.

في ختام اللقاء، قدم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الأساقفة خريسوستوموس الثاني أيقونة سيدة لبنان عربون محبة وتقدير.

وبدوره، قدم رئيس الاساقفة خريسوستوموس الثاني لغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أيقونة القديسين بولس وبرنابا وهدايا للوفد المرافق وبعد ذلك، جال الجميع في أرجاء المطرانية والكنيسة رافعين الصلاة على نية لبنان وقبرص.