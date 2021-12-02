الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خلال رحلته الرعوية.. بطريرك الموارنة يلتقي رئيس أساقفة قبرص

الراعي
الراعي

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه في إطار زيارته الرعوية إلى جزيرة قبرص، زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد كل كل من المطارنة بولس الصياح، يوسف سويف، بولس روحانا، سليم صفير، أمين سر البطريركية المارونية الأب هادي ضو، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، مدير دائرة الإعلام في البطريركية المارونية الإعلامي وليد غياض.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أنه بعد الاستقبال، جرى تبادل للكلمات تحدث فيها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني عن واقع الكنيستين الارثوذكسية والمارونية في القرى القائمة ضمن القطاع التركي في شمال قبرص والتحديات الراهنة.

كما جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ان المشكلة الاساسية في لبنان هي سياسة يتبعها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان آخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن أن وطننا هو بلد الحرية الانفتاح التعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته. طالبا من رئيس الأساقفة الصلاة على نية لبنان وقبرص.

في ختام اللقاء، قدم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الأساقفة خريسوستوموس الثاني أيقونة سيدة لبنان عربون محبة وتقدير.

وبدوره، قدم رئيس الاساقفة خريسوستوموس الثاني  لغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أيقونة القديسين بولس وبرنابا وهدايا للوفد المرافق وبعد ذلك، جال الجميع في أرجاء المطرانية والكنيسة رافعين الصلاة على نية لبنان وقبرص.

البطريرك الراعي البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الراعي الكاردينال الراعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«العربية»: أنباء عن قبول ترشح سيف الإسلام القذافي بالانتخابات الليبية

الداخلية تضبط مقبرة أثرية عثرت عليها «عصابة» فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة