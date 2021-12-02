صحيفة باكستانية: دعوات لتسريع تطعيم كورونا بباكستان لمواجهة أوميكرون

حث مركز القيادة والتشغيل الوطني الباكستاني اليوم /الخميس/ المقاطعات على تسريع عملية التطعيم وسط الاتجاه المتزايد لمتغير "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم ، مسلطا الضوء على أن اللقاح المضاد لكورونا هو السبيل الوحيد لمنع انتشار المتغير الجديد.

وقالت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية إن المركز الباكستاني بحث - في جلسة اليوم - بيانات منحني الوباء، واستراتيجية اللقاح الوطنية، فضلا عن انتشار الأمراض في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أنه تمت مناقشة عملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد بالتفصيل، ووافق المركز على اتخاذ تدابير صارمة فيما يتعلق بنظام التطعيم الإلزامي.

وعلي صعيد أخر ..ذكرت صحيفة اكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن مركز القيادة والتشغيل الوطني بدأ ، اعتبارا من اليوم، إعطاء جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا ، للعاملين في المجال الصحي في الخطوط الأمامية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية.

وقال مسئولو الصحة المحليون، إنه تم إعداد استراتيجية إعطاء اللقاح المعزز بحيث إن الشخص الذي يتلقى اللقاح يمكنه اختيار اللقاح المعزز من لقاحات سينوفارم أو سينوفاك أو فايزر.. مؤكدين أن الجرعات المنشطة لن تكون إلزامية.

وكانت سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1285254 إصابة، منها 14163 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28737 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1242354 حالة.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الرسمي إن متغير «دلتا» هو أشد عدوى من المتغيرات السابقة بنحو الضعف.

وتتعلق أغلب المخاوف بشأن «أوميكرون» بعدد الطفرات التي يمتلكها، حيث إنه يحتوي على 50 طفرة، 32 منها موجودة في بروتين سبايك، الموجود على سطح فيروس كورونا، الذي تقوم معظم اللقاحات بمحاكاته لإنشاء استجابة مناعية ضد الفيروس.