الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يداهم مصنعًا بداخله أسمدة ومبيدات مغشوشة في الإسماعيلية

أسمدة مغشوشة
أسمدة مغشوشة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لإقامة مصنع غير مُرخص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية يتم خلاله إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإقامة مصنع غير مُرخص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية يتم خلاله إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط (مصنع ملحق به 3 مخازن) غير مُرخصة، لتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية، كما تم ضبط المدير المسئول عنه، وقد بلغ إجمالي المضبوطات (162,3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات إنتاج زراعي عبارة عن "مبيدات، أسمدة، مخصبات زراعية") مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

 

وزارة الداخلية مصنع مديرية أمن الاسماعيلية الأسمدة المبيدات مستلزمات الإنتاج الزراعي

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وائل لطفي

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