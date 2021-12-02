مصادر: إخطارات عديدة للتعاقد مع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تشهد حاليا إخطارات عديدة من مختلف شركات الطيران العربية والإفريقية والأجنبية للتعاقد مع الشركة الوطنية لتقديم خدماتها بشبكة المطارات المصرية خلال الفترة المستقبلية، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة والهائلة التي تتمتع بها مصر للطيران للخدمات الأرضية خلال المرحلة الراهنة.

وأضافت المصادر في تعليمات خاصة لـ" الدستور"، أن السلطات المختصة بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ستبدأ في تفعيل جميع الاتفاقيات والتعاقدات التي أبرمتها مع شركات الطيران الأجنبية والعربية خلال معرض دبي للطيران 2021، والذي أقيم خلال الأيام الماضية، مشددا على حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على زيادة الاهتمام والتطوير لجميع الاجهزة والمعدات والسيارات والاتوبيسات التي تمتلكها الشركة مؤخرا.

وأشارت إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تشهد حاليا رواجا هائلا في معدلات التشغيل بكافة المطارات التابعة لوزارة الطيران المدنيين عقب عودة الحركة الجوية تدريجيا إلى منظومة الطيران المدني، حيث يحاول مسئولي الشركة تعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرضت لها الشركة عقب تفشي أزمة جائحة كورونا خلال الربع الأول من العام الماضي 2020.

وأوضحت المصادر أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، قد أصدرت تعليمات وتوجيهات بضرورة العمل على التطوير المستمر والتحديث لكافة الأجهزة والمعدات التي تمتلكها الشركة الوطنية للخدمات الأرضية، والتي تحظى بسمعة طيبة للغاية في سوق النقل الجوي المصري والإفريقي، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال الخدمات الأرضية بالمطارات على مستوى، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي.

وأكدت المصادر، أن حرص العديد من شركات الطيران العربية والإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى شركات الطيران المصرية الخاصة، للتعاقد مع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لتقديم خدماتها لطائرات تلك الشركة بمنظومة المطارات المصرية، سيساهم بشكل كبير في زيادة الموارد المالية والاقتصادية لقطاع الخدمات الأرضية بمصر للطيران.