الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فوز أول طالب من ذوي الهمم برئاسة اتحاد طلاب جامعة بني سويف

الانتخابات
الانتخابات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، عن نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، والتى أسفرت عن فوز الطالب خالد السيد محمد أمين بالفرقة الرابعة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من ذوي الهمم برئاسة الاتحاد للعام الجاري بالتزكية، وفوز الطالب عبدالرحمن محمد عبده بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

IMG-20211202-WA0042

فيما فاز الطالب أمين خالد محمد محمود برئاسة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومساعده الطالب كريم محمد فتح،  وفاز الطالب أحمد رفعت رمضان عيد برئاسة لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، ومساعده الطالب محمد خلف حسن عبدالرسول، بينما فاز الطالب بحر هشام بحر محمد برئاسة النشاط الفني ومساعده الطالبة نورسينا شريف مصطفي، وفاز الطالب محمود سامح فتحي برئاسة النشاط الثقافي والإعلامي، ومساعده الطالب أحمد وائل أحمد سيد، وفاز الطالب أحمد عواد جاد برئاسة النشاط الرياضي، ومساعده الطالب إسلام إبراهيم فاض، وفاز الطالب محمود محمد عكاشة برئاسة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومساعده الطالب محمد عشري حسين، وفازت الطالبة آية محمد عبدالعظيم برئاسة نشاط الأسر، والمساعد الطالب أحمد على حسين محمد.

IMG-20211202-WA0041

وأكد الدكتور منصور حسن أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات اتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة والتى تمت وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن مسئولي إدارة رعاية الشباب بالكليات قدموا كل الدعم والتيسير للطلاب، مشيدًا بنجاح تلك التجربة الديمقراطية.

 

رئيس جامعة بني سويف رئيس جامعة رعاية الشباب كلية التربية النشاط الرياضي انتخابات الاتحاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«العربية»: أنباء عن قبول ترشح سيف الإسلام القذافي بالانتخابات الليبية

الداخلية تضبط مقبرة أثرية عثرت عليها «عصابة» فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة