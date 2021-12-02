فوز أول طالب من ذوي الهمم برئاسة اتحاد طلاب جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، عن نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، والتى أسفرت عن فوز الطالب خالد السيد محمد أمين بالفرقة الرابعة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من ذوي الهمم برئاسة الاتحاد للعام الجاري بالتزكية، وفوز الطالب عبدالرحمن محمد عبده بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

فيما فاز الطالب أمين خالد محمد محمود برئاسة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومساعده الطالب كريم محمد فتح، وفاز الطالب أحمد رفعت رمضان عيد برئاسة لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، ومساعده الطالب محمد خلف حسن عبدالرسول، بينما فاز الطالب بحر هشام بحر محمد برئاسة النشاط الفني ومساعده الطالبة نورسينا شريف مصطفي، وفاز الطالب محمود سامح فتحي برئاسة النشاط الثقافي والإعلامي، ومساعده الطالب أحمد وائل أحمد سيد، وفاز الطالب أحمد عواد جاد برئاسة النشاط الرياضي، ومساعده الطالب إسلام إبراهيم فاض، وفاز الطالب محمود محمد عكاشة برئاسة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومساعده الطالب محمد عشري حسين، وفازت الطالبة آية محمد عبدالعظيم برئاسة نشاط الأسر، والمساعد الطالب أحمد على حسين محمد.

وأكد الدكتور منصور حسن أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات اتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة والتى تمت وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن مسئولي إدارة رعاية الشباب بالكليات قدموا كل الدعم والتيسير للطلاب، مشيدًا بنجاح تلك التجربة الديمقراطية.