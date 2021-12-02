«القابضة للتأمين»: مفاوضات مع جهة كبرى لاستكمال إنشاء مول في التجمع

كشف باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال عن مفاوضات مع إحدى الجهات الكبرى، وذلك لاستكمال إنشاء مشروع مول في التجمع الخامس.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المقرر أن يتم الاستكمال الإنشاء وافتتاح المول خلال عام 2022.

وأشار رئيس الشركة القابضة للتأمين أن المول يتبع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهي إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين .

وأكد باسل الحيني أن الشركة القابضة للتأمين تعمل علي الاستفادة من الأصول المملوكة لها مشيرا إلي وجود قرار بعد بيع أي أصل تاريخي .

وأشار إلي أن الشركة القابضة للتأمين تحقق عوائد وإيرادات ضخمة للدولة وهو ما يظهر من خلال الضرائب التي يتم دفعها وما يتم تأويله إلى الدولة عبر حصتها من الأرباح التي تحققها مجموعة شركات مصر القابضة للتأمين.

وكان باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين قد أعلن مؤخرا عن أنه وفقاً للمؤشرات الأولية للسوق استحوذ شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة على نحو 38% من إجمالي أقساط القطاع خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

وأوضح الحيني أن محفظة أقساط الشركتين بلغت حوالي 17.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020 محققين 21% نمواً بالمحفظة مقارنة بالفترة المناظرة

وأضاف أن القابضة تهدف خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة تلك الحصة عبر ابتكار منتجات ووسائل تسويقية جديدة، مع العمل على تنفيذ التطوير المؤسسي والإداري للشركتين، ورقمنة العمليات والفروع التابعة، وكذلك تطوير الفروع الخارجية لشركة مصر للتأمين.

وتابع ” نهدف الفترة المقبلة تدعيم الملاءة المالية للشركتين، حيث سيصبح رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة إلى 3 مليار جنيه فور اعتماد الجمعية العمومية لميزانية 2020/2021؛ كما ندرس زيادة رأسمال مصر للتأمين من خلال الاحتياطيات الفنية والأرباح المرحلة”.

وتوقع الحيني تحقيق ملياري جنيه أرباح للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2021/2020.