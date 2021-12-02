الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة دعاية بتهمة الاتجار فى العملة

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين "وكيلا بنكين"، ضد مسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"؛ لقيامه ببيع بيانات عملاء البنكين محل عملهما، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن قيام صاحب شركة للدعاية والإعلان، كائنة بمنطقة الزيتون بالقاهرة، ومقيم بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة، بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيسبوك" للتسويق لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من أنظمة الحاسب الآلى لبعض البنوك والشركات والنوادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمقر الشركة وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- جهاز حاسب آلى "لاب توب") وبفحصهما فنياً تبين أنهما يحتويان على (الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج بيانات عملاء بنوك وشركات).

وبمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها وعرضه تلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لاستخدامها من قبل عملائه فى عمليات التسويق للمنتجات "البنكية- العقارية- التأمينية"، وأنه تحصل على تلك البيانات من خلال أحد المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة الإنترنت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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