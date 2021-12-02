ضبط سيدة استولت على أموال راغبى السفر للخارج بالغربية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة تستولي على أموال راغبي السفر للخارج، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من قيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منه بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرص عمل له – على خلاف الحقيقة – وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الغربية)، إذ قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية ومهن مختلفة، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي تحت هذا الزعم وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة المذكورة، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.