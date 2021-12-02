الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

القومي للإعاقة: اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم فرصة للتأكيد على حقوقهم

المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المخصص لهم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة.

من جانبه صرح الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس؛ أن احتفال العالم بالأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم، والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع، وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من كافة النواحي، خاصة وأن الشعار الذي رفعته الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم هذا العام هو "قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا".

وأشار المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبذل جهدًا في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم، وتحسين جودة حياتهم.

وطالب الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كافة فئات المجتمع أن يكونوا على وعي عام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية، خاصة وأن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة قد بلغت نحو 11 % من المجتمع المصري، ويمكن عند بناء قدراتهم وتنمية وإتاحة سبل الوصول أمامهم في كافة المجالات أن يكونوا أشخاصًا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع.

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