الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العربية للتصنيع» تتعاون مع «نورينكو» الصينية لتوطين الصناعة

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق "عبد المنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الدفاعية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية العالمية، في إطار فعاليات اليوم الرابع لمعرض ايدكس ٢٠٢١.

وأشار التراس إلى أن مذكرة التفاهم مع شركة نورينكو الصينية العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا أن هذا التعاون تم في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلي صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.

وأوضح الفريق التراس أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والصين، مؤكدا أن عوامل تطوير مجالات التعاون بين البلدين متوافرة ,في ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بين البلدين ووجود قاعدة صناعية متطورة بالعربية للتصنيع.

من جهتهم، أشاد كبار المسئولين بشركة نورينكو الصينية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدين أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.

وأشاد كبار المسئولين بشركة نورينكو الصينية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدين أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.

السيسي عبد الفتاح السيسي التكنولوجيا التبادل التجاري الهيئة العربية للتصنيع الثورة الصناعية الرابعة العربية للتصنيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

«الصياد الصامت».. سلاح صينى يستهدف الطائرات بشعاع ليزر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصرع شخص دهسًا في حادث أتوبيس وسط الغردقة

إيقاعات تطرب وطلة تخطف العين.. الموسيقى العسكرية بالزى الفرعونى فى «إيديكس»

مصر تعزى تركيا فى ضحايا «عواصف مرمرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج