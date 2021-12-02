الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 602 مخالفة مرورية وإيجابية 3 سائقين لتحليل المخدرات فى أسوان

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

تمكن ضباط إدارة المرور  بأسوان، صباح اليوم الخميس، في ضبط 602 مخالفة مرورية في عدة مناطق في أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من إدارة المرور ضبط 602 مخالفة مرورية في سلسلة من الحملات المرورية على مستوى المحافظة، وذلك لإعادة الانضباط للشارع الأسواني.

وتضمنت الحملة تحرير 116 مخالفة غرامة ونش، والتصالح الفوري في 95 مخالفة، وسحب تراخيص 36 حالة مسببات الحوادث، وسحب  تراخيص 106 حالات عدم قبول التصالح، تحرير 110 مخالفات متنوعة، 3 توك توك حجز إداري.

فيما جاء في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة. فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ــ دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر عن ضبط 3  حالات إيجابية لتعاطي  "حشيش وبانجو ــ أفيون".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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