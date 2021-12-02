الخميس 02 ديسمبر 2021
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مصر

مصدر بـ«التعليم»: امتحان الرابع الابتدائى فى وقت الحصة المتاح لكل مدرسة

محمد عطية
محمد عطية

تستعد الإدارات التعليمية بجميع المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، لعقد أول امتحان شهري للصف الرابع الابتدائي، المقررة بدؤه يوم الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر وينتهي الخميس الموافق 9 ديسمبر، ويشمل امتحان الصف الرابع الابتدائي منهج شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر.

وقال مصدر مسئول بمديرية تربية وتعليم بالقاهرة، إن المدارس انتهت من وضع أسئلة الامتحان وفقا للمعايير المقررة لوضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وشدد المصدر على أن إجراء الامتحان وفق الجدول المقرر من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية، ولكن في الحصة التي تراها المدرسة مناسبة لإجراء الامتحان.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تمت تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية كالتالي: 

-يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

على مستوى الجمهورية وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية اللغة العربية التربية الدينية أسئلة الامتحان الابتدائي الصف الرابع الابتدائي الدكتور طارق شوقي وزير التربية ديسمبر المقبل الدكتور طارق شوق جدول امتحانات تكنولوجيا المعلومات طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات الصف الرابع الابتدائي الإدارات التعليمية مادة الدراسات الاجتماعية الصف الرابع

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