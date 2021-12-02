الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين ينتحلان صفة موظفين بوحدات تراخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين لاتهامهما بـ"انتحال صفة" موظفين بوحدات التراخيص والنصب على مالكي السيارات بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجدهما داخل وحدتي مرور بالقاهرة مُنتحلين صفة موظفين بوحدات التراخيص وقيامهما بإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات، وعثر بحوزتهما على (رخصة تسيير لسيارة "باسم أحد الأشخاص" - توكيل بيع لذات السيارة المشار إليها - شهادة بيانات لسيارة أخرى - صورة ضوئية من فاتورة بيع لذات السيارة - مبالغ مالية).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بانتحالهما صفة موظفين بوحدات التراخيص والنصب على مالكى السيارات مقابل التحصل منهما على مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن القاهرة انتحال صفة موظفين وحدات التراخيص النصب دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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