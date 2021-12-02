تحرير 2991 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2991 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2991 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 906 انتظارا خاطئا للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1679 مخالفة متنوعة من بينها ضبط 47 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و18 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 30 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 25 دراجة غير مرخصة، وتحرير 14 مخالفات ملصقات، و270 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 27000 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 10 مخالفات متنوعة على نموذج 125، وسحب 14 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3250 جنيها مصالحات.