كاتى بيرى تشارك جمهورها حماستها بشأن عيد الميلاد وتعلن عودتها للغناء

تستعد المغنية الأمريكية «كاتي بري» للانخراط في حفلات عيد الميلاد بمناسبة العام الجديد، وهي أكثر حماسة بشأن عودتها إلى المسرح خلال هذا الموسم، وشاركت المغنية منشورًا جديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أفصحت خلاله عن أن العد التنازلي بدأ لظهورها بلاس فيجاس عاصمة الترفيه على مسرح المنتجعات العالمي.

زى مرصع بالألماس

وظهرت كاتي بيري وهي ترتدي بدلة مبهرة مستوحاة جدًا من إلفيس بريسلي، ذات أكتاف كبيرة وأكمام مفتوحة مزينة بشراشيب، وأيضًا كريستالات مرصعة تتدلى من خط العنق لتشبه بدلات مجموعة أوراق اللعب، مع جملة "ابق رائعًا" مكتوبة على ظهر البدلة، وفقا لموقع town country.

وعند الخصر مع الكتف الواحد، نسقت «كاتي» مع إطلالتها عقدا طويلا من اللؤلؤ، وعرضت أمام الكاميرا شعرها في كعكة سمراء أنيقة مجموعة بشرائط متلألئة للحفلات، وظهرت في لقطة أخرى وهي تمسك بجيتار أحمر ساطع كما ظهر ملصق إقامتها بعنوان Play .

كيف تفاعل الرواد مع منشور كاتى؟

علقت النجمة على المنشور الخاص بها مع هذه الصور قائلة: "شهر واحد فقط وسنتمكن رسميًا من الغناء معا فيresortsworldlv، قم بالتعليق إذا كنت ستحضر العرض".

ولم يستطع المعجبون احتواء حماستهم في التعليقات، وكتب أحدهم: "ملكة البوب"، وقال آخر: "أنت بلا شك قادمة في ليالي الافتتاح.. وأنا متحمس جدًا لمشاهدتك"، وأضاف ثالث: «سوف يذهلك معرفة عدد الأشخاص الذين سيظهرون في ليلة الافتتاح.. نحن قادمون».

يذكر أن المغنية البالغة من العمر 37 عامًا كانت من بين العديد من النجوم الذين توجهوا إلى حفل توزيع جوائز Country Music Association، وبدت أنيقة في فستان جلدي بني كراميل.