وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد حجرات مبيت طلاب مدرسة التربية الفكرية

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، مدرسة التربية الفكرية والاعدادي المهني، وحرص على تفقد حجرات المبيت الخاصة بالطلاب، وحجرات الأنشطة، مثنيًا على الأعمال الفنية التي أعدها ورسمها الطلاب.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مكتبة المدرسة، موجها بنقل جهاز حاسب آلي من التطوير التكنولوجي إليها المكتبة، ليستفيد بعمل فهرسة إلكترونية، موجهًا بتسجيل الطلاب بالمشروع الوطني للقراءة، كما وجه بزيادة المساحات الخضراء بزراعة الأشجار، كما شارك وكيل الوزارة الطلاب بطابور الصباح، مثنيًا على المشاركين في الإذاعة المدرسية، كما اطلع على محتويات أجهزة الحاسب الآلي وما تحتويه من مواد علمية للطلاب.

فيما شدد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بالمدارس، وعدم السماح بدخول غير متلقي لقاح كورونا بالمديرية والإدارات التعليمية، حفاظًا على صحة العاملين بها.

وقال وكيل الوزارة،إن المدارس تشهد لجان من المتابعة سواء من إدارة المتابعة بالمديرية أو بالمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وأنه سيواصل جولاته المفاجئة في مدارس قرى المحافظة.