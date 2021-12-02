تحويلات مرورية 5 أيام لأعمال تطوير بتقاطع شارعي الزهراء واللاسلكي بالمعادي

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بتقاطع شارع الزهراء مع شارعى "اللاسلكى – 216" في منطقة المعادى لمدة 5 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة زحام السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المناسيب وتنفيذ الميدان بتقاطع شارع الزهراء مع شارعى "اللاسلكى – 216 "لمدة 5 أيام "ليلاً فقط" ، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من نفق الزهراء إتجاه شارع اللاسلكى "يسلك يميناً الطريق المستحدث خلف محطة وقود كارجاس فيساراً إتجاه شارع اللاسلكى".

- الاتجاه القادم من شارع اللاسلكى إتجاه شارع زهراء المعادى"يسلك المأوى الدورانى نهاية شارع اللاسلكى قبل تقاطعه مع شارع زهراء المعادى فيميناً الطريق المستحدث خلف محطة وقود كارجاس".

- الاتجاه القادم من شارع 216 إتجاه شارع زهراء المعادى "يسلك يميناً من شارع 216 إتجاه شارع 218 فالطريق الداخلى خلف مساكن نيريكو إتجاه شارع نجيب محفوظ فيميناً إتجاه شارع زهراء المعادى".

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.