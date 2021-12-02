محافظ المنوفية يبحث إمكانية إقامة جراج للسيارات بمجمع المصالح الحكومية بشبين

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، بجولة ميدانية بالمنطقة المحيطة بمجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم للوقوف على الحالة العامة للمنطقة ورفع كفاءتها وتطويرها بالكامل، حيث أمر بتشكيل لجنة من نقابة المهندسين لمعاينة موقع "بدروم" بالدور الأرضى غير مستغل بإحدى المصالح الحكومية وإعداد تصور بهدف استغلاله في إقامة جراج للسيارات وإحداث سيولة مرورية وتخفيف الاختناق المرورى كونها منطقة حيوية تقدم خدمات ومصالح للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال تفقده كلف محافظ المنوفية على الفور رئيس حى غرب شبين الكوم برفع كافة الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة وتحسين قطاع البيئة بالمنطقة المحيطة لمجمع المصالح الحكومية لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.

يأتى هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات مضنية لتطوير وتجميل أنحاء العاصمة فضلاً عن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى وذلك تزامناً مع خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة بشتى القطاعات الخدمية.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أول مدرسة دولية مقامة علي أرض محافظة المنوفية بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري علي المحافظة بما يتجاوز مليار و600 مليون جنيه، مؤكدا أن المدرسة صرح تعليمي ضخم وإضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة مشيرا إلى أنها تجربة فريدة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والاستفادة من الأصول الغير مستغلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدرسة الدولية بنطاق حي شرق شبين الكوم، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي.

وأضاف محافظ المنوفية أنه بعد مرور عام على توقيع عقد الشراكة لإنشاء أول مدرسة دولية على أرض المنوفية للاستفادة من قطعة أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة تم إنشاء صرح تعليمي ضخم يدر دخلا للمحافظة يقدر بما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه ، مشيداً بحجم الأعمال الإنشائية والتصميمات الحديثة للمدرسة الدولية.

وتفقد محافظ المنوفية ونائبه الفصول الدراسية وغرف الرسم والعيادة والمعامل بالمدرسة ، واستمع من مدير المدرسة لشرح تفصيلي عن آلية العمل داخل المدرسة والتي تضم 11 فصل دراسي حتى الآن بواقع 86 طالب ، مؤكداً علي تقديم الدعم الكامل والتسهيلات في استخراج التراخيص اللازمة.