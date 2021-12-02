الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

نجحت مباحث الأموال العامة باشراف اللواء محمد عبد الله في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعهم قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من "إحدى الدول" بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور "بالعملة المحلية" ويقوم المذكور، عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,5 مليون جنيه مصرى).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب سفريات – كائن بمحافظة الإسكندرية - "يحمل جنسية إحدى الدول " - له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.. "متخذاً من مكتب "سفريات" الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عملات "محلية و أجنبية") وبمواجهته إعترف "بنشاطه" الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب سفريات "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مُتخذاً من المكتب الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بالمخالفة للقانون، وبحوزته (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى عن طريق قيام شقيقه المقيم خارج البلاد والذى يمتلك شركة شحن لنقل البضائع والاتفاق مع بعض العملاء داخل البلاد على شحن البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المقيم بها من خلال شركته مقابل قيام العملاء بإيداع قيمة شحن تلك البضائع بحساب شقيقه المقيم داخل البلاد، والذى تم إنشاؤه لذلك الغرض، وعقب صرف تلك الإيداعات يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المقيم داخل البلاد وضبطه..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصرى).