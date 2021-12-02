الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير العام المساعد للمنيا يفتتح الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الإنسان

أفتتاح الدورة التدريبية
أفتتاح الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الأنسان بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، تواصل تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري بكافة الجوانب بهدف تعزيز دور التنمية الشاملة لكافة المستويات الفكرية والثقافية.

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وأضاف المحافظ أن الوحدة نظمت دورة تدريبية لوحدات حقوق الإنسان بالمراكز والمديريات بالتعاون مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، وتستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 - 2 ديسمبر الجاري.

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من جانبه، افتتح الافتتاح اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، فعاليات التدريب، حيث أشاد بالجهود الفعالة والمثمرة لوحدة حقوق الإنسان بالمشاركة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، كما دعا إلى نقل خبرات التدريب إلى الكوادر الأخرى الموجودة عقب انتهاء التدريب والعودة إلى أماكنهم وذلك في إطار المحور الرابع في الاستراتيجية وهي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. 

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جاء ذلك بحضور نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وداليا محمد مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وممثلي مراكز المحافظة التسع ومديريات الخدمات والهيئات والشركات بالمحافظة.

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يتضمن التدريب محاور متنوعة حول الجانب القانوني للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى المواطنة و حقوق الإنسان.

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المنيا السكرتير العام المساعد الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الأنسان المراكز والمدن والمديريات اللواء ياسر عبد العزيز اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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