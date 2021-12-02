ملتقى الشربيني الثقافي بشبين القناطر يواصل «خبطاته» الثقافية

نخبة من المثقفين يلتقون على ضفاف الأدب والنقد في حوار مفتوح اليوم حول أثر الاتجاه التقدمي في الإبداع والنقد

التقت نخبة من أساتذة الأدب والبلاغة والنقد الأدبي وعدد من ألمع الكتاب والصحفيين في أمسية ثقافية جديدة في ملتقى الشربيني الثقافي بمقره في شبين القناطر، ناقشت لأول مرة قضية تأثير تيار «الواقعية» على الإبداع والنقد.

هذه القضية تلقفها الزميل الكاتب الصحفي محمود الشربيني، مؤسس ومدير الملتقى، من قراءته لرسالتي الدكتوراه والماجستير للزميل الصحفي رئيس تحرير جريدة الوفد د. وجدي زين الدين، فقد كان لافتاً أن يحتفي رئيس تحرير الوفد الليبرالي والمنتمي إلى حزب مصنف سياسياً بأنه يميني (يمين السلطة) بمفكري وكتاب ونقاد التيار اليساري التقدمي، وذلك رغم ما بين التيارين من عداء، خاصة وأن الفترة الخاضعة للدراسة (1952- 1967) تمثل ذروة العداء بين الوفد بتوجهاته الرأسمالية والنظام الاشتراكي بقياداته ورموزه التقدمية.

وطبقاً للزميل الشربيني فإن رواد الملتقى وأعمدته الأساسية قد تلقوا الفكرة باهتمام، وأخضعوا رسالتي الدكتور زين الدين للقراءة والدراسة، كما دعا عدداً من كبار المبدعين والنقاد والكتاب التقدميين والليبراليين للتحاور حول القضية، وفي مقدمتهم الأديب والكاتب والأستاذ الجامعي المرموق وعالم اللغة الدكتور مصطفى رجب، ومن حزب التجمع الكاتب والمسرحي والسياسي محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري والكاتبة الكبيرة أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة «الأهالي» وعضو اللجنة المركزية، والأديبة والكاتبة الصحفية بهيجة حسين رئيس نادي أدب مركز آفاق أشتراكية، والكاتب الصحفي الدكتور مصطفى عبد الرازق، والسياسي وعضو اللجنة المركزية للتجمع محمد فياض، والكاتب الصحفي الكبير نبيل عمر مدير التحرير بـ«الأهرام»، والشاعرة أمينة عبدالله، والباحث في شؤون الإسلام السياسي حسام الحداد، وكاتبة أدب الأطفال ثريا عبد البديع والشاعر مجدي أبو الخير، والفنان محمد شريف.

بالإضافة إلى أركان وأعمدة ملتقى الشربيني الثقافي الكتاب والمبدعين: محمد جاد هزاع ومحمد السيد إسماعيل ومجدي صالح وفاطمة هزاع وأعضاء نادي أدب شبين القناطر؛ د. أحمد نصر، صابر قدح، سيد صبره، سامي خليفة، ومحمد الريس، والمهندس أحمد أبو باشا، والشاعر شوقي نسيم، والشاعر البلبيسي محمد عبدالعزيز.

وقال إن الحوار سيدور حول الأسباب التي دفعت وجدي زين الدين وهو الكاتب الوفدي المنتمي إلى حزب ليبيرالي مصنف سياسياً بأنه حزب يميني، إلى دراسة الاتجاه الاشتراكي في الابداع والنقد، ورموزه تنتمي بالطبع إلى التياراليساري.

وفي تصريحه أعرب الزميل محمود الشربيني عن سعادته بمواصلة الملتقي «خبطاته» الأدبية إذا جاز التعبير بلغة الصحافة، كوننا بالأساس صحفيين، فنحن نستضيف هذه المرة كاتبًا وفديًا ليبراليًا يعشق الوفد بجنون، ويعشق صحيفته التي كان أحد من شهدوا بدايات العمل بها، وهو إحدى علامات الجريدة، تجده فيها كل الوقت كأنها كانت بيته الأصلي، فقد زاملته لسنوات وما زلت، كنت أذهب للجريدة في أي وقت لتسليم موضوعاتي أو حضور اجتماعات الصحيفة أو ما شابه فأجده بالصباح والمساء، لا يفارق صالة الديسك المركزي.

وقال الشربيني إن الزميل وجدي زين الدين كان لدأبه وإصراره على تحقيق أهدافه أثره الكبير في إنجازه لدرجتي الماجستير والدكتوراه في اتجاهات الإبداع والنقد الاشتراكي، فقد درس منهج الواقعية الاشتراكية عند محمود أمين العالم (من مؤسسي الحزب الشيوعي المصري) والناقد الماركسي -الأزهري -المعروف عبر كتاب ثلاثية الرفض والهزيمة، والدكتور لويس عوض وسلامة موسي والفريد فرج ونعمان عاشور ويحيي حقي وعبد القادر القط وزكى نجيب محمود.

وأضاف أن ملتقى الشربيني الثقافي انطلاقاً من شعاره «شمعة تقاوم العتمة»، وجه دعوة مفتوحة لكل الصحفيين المهمومين بقضايا الصحافة والصحافة الحزبية والإعلام في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى جموع الشباب من الصحفيين المتدربين والإعلاميين المخضرمين ومحبي الوفد واليسار المصري كي يتعمق الحوار بين الأجيال وتتلاقح الأفكار وتثمر بما يمكننا فعلاً من إيقاد شمعة تبدد الظلام.