ضبط 3 أطنان هياكل دجاج فاسدة في كفر الشيخ

تمكنت حملة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع الرقابة التموينية بدسوق وجهاز حماية المستهلك من ضبط 3 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬

ترأس الحملة الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة دسوق، ومحمد قنديل، مفتش بالرقابه التموينية، عمران ترابيس، مفتش الأغذية، أحمد سيف، ووليد خيرالله، بجهاز حماية المستهلك.

وتمكنت من ضبط 3 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 كجم دواجن اشتباه صلاحية، و100 كجم مفروم دواجن اشتباه صلاحية، و30 كجم لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالى وزن 3 طن و 330 كجم بمركز ومدينة دسوق، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محاضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.