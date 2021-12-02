الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

دورة تدريبية لشباب الوادي الجديد على صيانة المحمول

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء دورة تدريبية للشباب من الجنسين على مهنة صيانة أجهزة التليفون المحمول بمركز التدريب المهني بالخارجة من 15 ديسمبر الجاري وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن الدورة التدريبية مقدمة من اللواء  محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 15 متدرباً ومتدربة، ويشارك فيها ذوي الهمم والقدرات لدمجهم في المجتمع، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأضاف مدير المديرية، أن حضور الدورة خمسة عشر يوما فقط في الشهر الواحد، ويمنح المتدرب شهادة تدريب معتمدة من مديرية القوى العاملة، تؤهله للعمل في هذا المجال، كما يصرف للمتدرب بدل انتقال بواقع 750 جنيه شهرياً.

وكانت مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد، قامت بتعيين 18 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل  158  من راغبي العمل، وتوفير 127  فرص عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقامت المديرية، باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية،  تم تسوية شكوى منها ودياً، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 112 ألف جنيه لـ45 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ300 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد دورة تدريبية للشباب صيانة أجهزة التليفون المحمول وزارة القوى العاملة ذوي الهمم والقدرات

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