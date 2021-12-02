الاستعلام عن حالة مصاب في انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسماعيلية

أقرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، بالاستعلام عن حالة مصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي واصطدمت بحاجز خرساني، بسبب السرعة الزائدة بطريق القاهرة الإسماعيلية، وإرسال تقرير مفصل بحالته.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيارة كانت تسير بسرعة زائدة فأدى ذلك إلى انقلابها واصطدامها بحاجز خرساني، ووفاة قائد السيارة وإصابة آخر.

وكان شهد طريق القاهرة - الإسماعيلية اليوم الأربعاء، حادث سير إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، ما أدى اصطدامها بحاجز خرسانى وانتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، فيما رفع رجال المرور آثار الحادث.