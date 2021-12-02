استمرار الغلق الكلي لوصلة محور «صفط» المؤدية لـ«الدائري»

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن استمرار الغلق الكلى، للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية، الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر «محور الزمر سابقًا»، للانتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بالمحاور، وتقاطعه مع محور صفط اللبن، بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان، وقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تستمر الأعمال لمدة 10 أيام، والتي بدأت من الساعة 12 صباح اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر، وحتى يوم السبت الموافق 11 ديسمبر، على أن تكون الأعمال بدءًا من الساعة 12 صباحًا، وحتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، وبقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير مرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور، قد واصلت حملاتها المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.