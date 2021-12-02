الخميس 02 ديسمبر 2021
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تكنولوجيا

باحثون صينيون يطورون مادة لحماية السطح الخارجي للسفن الفضائية

جريدة الدستور

طوّر باحثون صينيون، نوعًا جديدًا من فيلم "نانوي مُركّب" بوليميدي الطبقة، يمكن تطبيقه على السطح الخارجي للسفن الفضائية، حيث تستخدم أفلام البوليميد المركبة حالياً على نطاق واسع لحماية السفن الفضائية من الظروف المتنوعة للمدار الأرضي المنخفض، نظراً لأدائها المتميز من حيث الخصائص الميكانيكية، والاستقرار الحراري، والمقاومة الكيميائية، ومع ذلك، فإن المادة حساسة جداً للأكسجين الذري في بيئة الفضاء، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في الخواص الفيزيائية والميكانيكية.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الخميس، أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تمكنت من توليد فيلم نانوي مركب قائم على البوليميد مُعزز بشكل كبير بخصائص ميكانيكية ومقاومة للأكسجين الذري، وذلك من خلال دمج شرائح ميكا نانوية مع البوليميد ضمن طبقة مزدوجة فريدة مستلهمة من اللؤلؤ وشديدة الكثافة، وذلك وفقاً لما ورد في مقال بحثي نُشر مؤخراً في مجلة "المواد المتقدمة".

وأشارت إلى أنه بإمكان الأفلام النانوية المركبة مقاومة الأكسجين الذري، والأشعة فوق البنفسجية، والحطام الفضائي، حيث يتفوق أداء هذه المادة على البوليميد النقي، وبوليميد الميكا أحادي الطبقة، وغيرهما من الأفلام المركبة القائمة على أساس البوليميد المستخدمة سابقاً.

فيما أطلقت الصين بنجاح إلى الفضاء قمرًا صناعيًا جديدًا السبت الماضي، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "تشونغشينغ-1 دي" أطلق على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي، حيث دخل المدار المخطط له بنجاح.

وقالت إن هذا الإطلاق يمثل المهمة الـ399 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

وفي وقت سابق أطلقت الصين، الخميس، قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غرب الصين.

وأُطلق القمر "شييان-11" على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1أيه"، ودخل المدار المخطط له، وتُعد عملية الإطلاق هي المهمة الـ13 للصواريخ الحاملة من هذا الطراز.

بكين الصين باحثون صينيون السفن الفضائية

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