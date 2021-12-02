الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير طريق السويس الصحراوي لمدة 3 أشهر

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إجراء تحويلات مرورية، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم الأتي:

- غلق طريق السويس الصحراوى «الرئيسى والخدمة»، أمام حركة المرور، للقادم من القاهرة اتجاه السويس، وتحويل كافة أنواع المركبات، إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الإتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوى «الرئيسى»، أمام حركة المرور، للقادم من السويس اتجاه القاهرة، من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى، وحتى الطريق الدائرى الإقليمى، وتحويل كافة أنواع المركبات، إلى طريق «جنيفه»، مع استمرار النقل فى طريق الخدمة. 

تبدأ الأعمال اعتبارًا من الساعة 7 صباح غد الجمعة الموافق 3 ديسمبر، وعلى مدار اليوم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وبقيادة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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